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REPORTAGE Colombie: l'excision, une tragédie silencieuse

information fournie par AFP Video 27/04/2026 à 18:51

La Colombie est le seul pays d'Amérique latine où l'excision est pratiquée, dans certaines communautés indigènes. Pour la première fois, un projet de loi est actuellement débattu au Parlement colombien pour éradiquer cette coutume, parfois mortelle. Cette tragédie silencieuse toucherait des dizaines voire des centaines de fillettes.

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