Ancien braconnier ou bûcheron illégal, ils protègent désormais la forêt d'Okomu, dans le sud-ouest du Nigeria. Ils traquent les chasseurs et exploitants forestiers qui menacent l'une des dernières forêts tropicales du pays, refuge d'espèces menacées comme l'éléphant de forêt et le pangolin.
De braconnier à ranger: au Nigeria, le nouveau souffle de la forêt d'Okomu
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