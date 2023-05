Dans "Le Principal", Roschdy Zem incarne un directeur de collège un peu trop ambitieux

information fournie par France 24 • 10/05/2023 à 16:22

Dans ce nouveau numéro 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. A commencer par « Le Principal » de Chad Chenouga. Roschdy Zem dirige d’une main de fer un collège, a priori sans histoire, jusqu’au jour où il va prendre une mauvaise décision, tiraillé entre son ambition d’ascension sociale et son amour pour son fils. Également à voir en salle : "War Pony" ou la jeunesse américaine à la dérive, et les spectres de la guerre dans "Fairytale" d’ Alexandre Sokourov.