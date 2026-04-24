Dans les années 1990, alors que le Mur vient de tomber, l'ancienne RDA connaît une explosion de violences racistes et politiques sans équivalent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les "années battes de baseball". Derrière ce nom, une période sombre dont le pays peine encore à se défaire.
Dans l'est de l'Allemagne, trente ans après, le spectre des "années battes de baseball"
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