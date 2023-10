Cuba : la production de sucre s'effondre

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 12:37

La canne à sucre représente la plus importante production agricole de l’île de cuba – utilisée pour la production de sucre, de rhum, et aussi de bioéthanol. Mais l’année 2022 a vu une chute drastique de la production, et 2023 s’annonce encore pire : manque de main-d'œuvre à cause de l’émigration massive, manque de carburant et de fertilisants… Une spirale inquiétante pour la très fragile économie cubaine, et qui pourrait encore s’aggraver à cause des conséquences du changement climatique. Reportage de nos envoyés spéciaux Laurence Cuvillier et Matthieu Comin.