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Crise de l'énergie : quelles industries paient le plus lourd tribut ?

information fournie par France 24 24/03/2026 à 10:03

De nombreux secteurs de l'économie sont exposés aux variations des prix des hydrocarbures. La sidérurgie, la métallurgie ou encore la verrerie ont besoin de grandes quantités de gaz pour produire la chaleur indispensable à leurs productions. Mais au-delà d'un certain taux, il n'est plus rentable pour certaines entreprises de continuer à produire, même si ces entreprises augmentent leurs prix. L'industrie pétrochimique, aussi, est en difficulté, en particulier en Asie : le Japon et la Corée du Sud importent de grandes quantités de naphta, un dérivé pétrolier, des pays du Golfe. Enfin, le secteur des transports est aussi, évidemment, en première ligne. Compagnies aériennes et de fret maritime ont vu leurs frais bondir avec la hausse des prix du kérosène et du fioul à très basse teneur en soufre.

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