Des échauffourées éclatent dans le centre de Toulouse entre manifestants et forces de l’ordre, faisant cinq blessés, selon les pompiers, en marge d’un rassemblement d'une centaine d'agriculteurs de l'intersyndicale agricole Coordination rurale-Confédération paysanne et FDSEA, alors que la Coordination rurale doit être reçue en préfecture dans l'après-midi. IMAGES
Crise agricole: échauffourées entre des agriculteurs et des policiers à Toulouse
