information fournie par Boursorama Clients • 08/04/2023 à 08:30

Au programme de ce Parlons Ca$h l'hebdo : les taux de crédit immobilier toujours au plus haut en ce mois d'avril ; l'inflation qui pousse de plus en plus de français à cumuler plusieurs emplois ; et pour finir l'ouverture de la nouvelle campagne de déclaration des revenus