Covid-19 : tour d'horizon de l'évolution de l'épidémie à travers le monde

France 24 • 21/12/2020 à 13:03

En 2020, la quasi-totalité des pays et des secteurs économiques ont été impactés par l'épidémie de coronavirus. À travers le monde, les populations ont été confinées, parfois à plusieurs reprises, et des milliers d'emplois supprimés. Que nous réserve 2021 ? Tandis que le début d'année sera, on le sait déjà, toujours marqué par des restrictions liées à la crise sanitaire, nous faisons le point sur les scénarios encore incertains de l'évolution de l'épidémie, et les stratégies de vaccination à travers le monde.