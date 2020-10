Covid-19 : L'Etat peut-il compter sur les maires ?

France 24 • 01/10/2020 à 18:20

Le gouvernement marche désormais sur des œufs après la fronde des élus marseillais mis devant le fait accompli sur la fermeture des bars et restaurants.Ce matin Jean Castex a reçu 4 maires de grandes villes dont la maire de Paris. C'est donc le retour de la concertation. Le garde des sceaux Eric Dupond-Moretti est en délicatesse avec les magistrats qui ne veulent plus dialoguer avec le ministre. Enfin, Emmanuel Macron prononcera ce vendredi un discours sur le séparatisme, un discours maintes fois repoussé. R. Febvre et J-M. Colombani en parlent avec leurs invités.