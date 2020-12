Covid-19 en France : la colère du monde de la culture

France 24 • 15/12/2020 à 20:06

Fin du confinement en France... Place au couvre-feu ! Un aménagement qui ne fait pas les affaires de tout le monde. Les restaurants et salles de spectacle restent porte close, tout comme les musées et les cinémas. Au-delà de la gastronomie et du tourisme, c'est l'ensemble du monde de la culture qui est touché. Et qui s'estime injustement pénalisé si l'on en croit ceux qui manifestaient ce mardi à Paris et ailleurs en France. Pour le Premier ministre pourtant, l'enjeu sanitaire est trop grave : il donne rendez-vous aux professionnels du secteur le 7 janvier afin de réexaminer leur situation.