Covid-19 en Chine : "l’immunité du groupe ne s’est pas faite"

information fournie par France 24 • 13/12/2022 à 11:20

Après une atténuation des restrictions, les Chinois font face à une explosion de cas de Covid. Doit-on craindre le pire à l’approche du Nouvel An chinois, le 23 janvier 2023 ? Selon Anne Sénéquier, médecin, chercheuse, co-directrice de l’Observatoire de la Santé Mondiale à l’IRIS et co-auteur du livre "La Géopolitique, tout simplement", invitée de France 24, "ce Nouvel An chinois, si aucune mesure n’est prise, va participer à la diffusion du variant qui est actuellement majoritaire en Chine, et qui n’est pas le même qu’en Europe". Explications