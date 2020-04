Covid-19 : au Gabon, le casse-tête de l'accès à l'eau à Libreville

France 24 • 30/04/2020 à 22:42

Se laver les mains plusieurs fois par jour est un des gestes indispensables contre le Covid-19, mais il est aussi souvent impossible à réaliser. Dans la capitale gabonaise, l'eau manque, et la distribution se fait au compte-goutte. Reportage à Libreville dans ce journal. Egalement au programme, l'inquiétude en Guinée où le Covid-19 a fait son apparition dans la prison de Conakry. Un détenu a été testé positif et le gouvernement a fait état la semaine dernière de trois cas suspects.

La promiscuité et les mauvaises conditions d'hygiène font craindre une propagation rapide de la maladie.