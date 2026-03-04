L’équipe de France féminine a débuté ses qualifications à la Coupe du monde 2027 par une victoire en Irlande (2-1). Melvine Malard a inscrit un doublé en sortie de banc.
Coupe du monde 2027 : les Bleues s'en sortent en Irlande grâce à Melvine Malard
