Coupe du monde 2027 : les Bleues s'en sortent en Irlande grâce à Melvine Malard

information fournie par France 24 04/03/2026 à 07:13

L’équipe de France féminine a débuté ses qualifications à la Coupe du monde 2027 par une victoire en Irlande (2-1). Melvine Malard a inscrit un doublé en sortie de banc.

