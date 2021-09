information fournie par France 24 • 06/09/2021 à 15:16

Après avoir arrêté le président guinéen Alpha Condé, les putschistes ont promis lundi un gouvernement "d'union" et pas de "chasse aux sorcières". La veille, ils ont annoncé la dissolution de la Constitution et du gouvernement, et instauré un couvre-feu dans tout le pays.