Coup d'état en Birmanie: "Aung Saun Suu Kyi ne doit la désaffection occidentale qu'à elle-même"

France 24 • 02/02/2021 à 08:07

A la Une de la presse, ce mardi 2 février, les réactions internationales au coup d'état militaire en Birmanie, et à l'arrestation de la Prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Les poursuites engagées en Inde contre plusieurs journalistes qui avaient couvert les manifestations d'agriculteurs. Les interrogations sur un possible recours, en Europe, au vaccins russe et chinois, pour faire face à la pénurie. Et des vers dans votre assiette.