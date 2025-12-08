 Aller au contenu principal
Coup d'Etat déjoué au Bénin: plusieurs morts, des putschistes toujours en cavale

information fournie par France 24 08/12/2025 à 22:40

Plusieurs personnes sont mortes au Bénin dans la tentative de coup d'Etat déjouée dimanche, a annoncé lundi le gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Dimanche, de "violents affrontements" ont opposé les mutins et la garde républicaine à la résidence du président Patrice Talon, faisant "des victimes des deux côtés". C'est pour éviter des "affrontements à l'arme lourde" que la décision a été prise de faire des frappes ciblées et que le Bénin a été aidé par le Nigeria.

