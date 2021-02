Côte d'Ivoire : les négociants ivoiriens de cacao mobilisés contre les multinationales

France 24 • 10/02/2021 à 10:44

La Côte d'Ivoire est, de loin, le premier producteur mondial de cacao, mais ne reçoit qu'une faible part des revenus issus de la transformation et de la commercialisation de cette matière première. Mardi, les négociants du pays ont dénoncé le monopole des multinationales et demandé une plus grande part des contrats de commercialisation du cacao. Alors, quel est le poids du cacao dans l'économie ivoirienne ? Pourquoi les producteurs et les négociants locaux ne reçoivent qu'une faible partie des revenus issus de la vente de chocolat ? Décryptage dans l'info éco.