Confisqué en 1916 par l’administration coloniale française, le Djidji Ayôkwê, tambour parleur sacré du peuple ébrié (Atchan), s’apprête à retrouver la Côte d’Ivoire. Symbole de résistance, instrument politique et spirituel, il incarne les enjeux contemporains de restitution du patrimoine africain. Dans ce focus culture du Journal de l’Afrique, la ministre ivoirienne de la Culture revient sur la portée historique, identitaire et politique de ce retour très attendu à Abidjan.
Côte d’Ivoire : le retour historique du tambour parleur Djidji Ayôkwê
