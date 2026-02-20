 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Côte d’Ivoire : le retour historique du tambour parleur Djidji Ayôkwê

information fournie par France 24 20/02/2026 à 22:26

Confisqué en 1916 par l’administration coloniale française, le Djidji Ayôkwê, tambour parleur sacré du peuple ébrié (Atchan), s’apprête à retrouver la Côte d’Ivoire. Symbole de résistance, instrument politique et spirituel, il incarne les enjeux contemporains de restitution du patrimoine africain. Dans ce focus culture du Journal de l’Afrique, la ministre ivoirienne de la Culture revient sur la portée historique, identitaire et politique de ce retour très attendu à Abidjan.

Vidéos les + vues

1

Le monde a besoin "d'urgence" de régulation en matière d'IA, estime le patron d'OpenAI

information fournie par AFP Video 19 févr.
2

Affaire Epstein : l'ex-prince Andrew en garde à vue, un choc pour la monarchie britannique

information fournie par AFP 19 févr.
7
3

Inde: Modi appelle à un accès universel à l'IA, le patron d'OpenAI à une "régulation"

information fournie par AFP 19 févr.
4

Crues: la Dordogne déborde à Libourne en Gironde

information fournie par AFP Video 19 févr.
5

Ex-prince Andrew : le "chaud lapin" royal

information fournie par France 24 00:23
6

Le rêve brisé du peuple kurde ?

information fournie par France 24 11:57
7

L’Europe dans le viseur de la propagande russe

information fournie par France 24 12:12
1
8

Trump juge "très triste" l'arrestation de l'ex-prince Andrew

information fournie par AFP Video 13:15
1

Conférence sur la sécurité: les Européens appellent les Etats-Unis à la raison

information fournie par AFP 13 févr.
18
2

À Toulouse, des centaines de visiteurs suivent le décollage de Sophie Adenot

information fournie par AFP Video 14 févr.
3

Sophie Adenot à bord de l'ISS, une première pour une Française depuis 25 ans

information fournie par AFP 15 févr.
4

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
5

L’IA va-t-elle provoquer une correction boursière ?

information fournie par Ecorama 16 févr.
4
6

Macron entame sa quatrième visite en Inde, avec la perspective de vendre des Rafale

information fournie par AFP 16 févr.
1
7

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
8

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank