"Il n'y a pas de décision prise à ce stade", déclare la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon, à l'issue du Conseil des ministres, suite à la levée de bouclier des distributeurs, qui demandent le "retrait" d'un projet du gouvernement d'encadrer les marges sur le carburant.
Contrôle du prix des carburants: "pas de décision à ce stade" (porte-parole du gouvernement)
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