"Nous sommes vigilants et le public aussi, mais au final, on est contents que tout rentre dans l'ordre", raconte une exposante après que la justice administrative française a autorisé, moins de deux heures avant son ouverture, la tenue d'un congrès musulman près de Paris, estimant que les troubles à l'ordre public invoqués par le préfet de police pour l'interdire n'étaient "pas établis".
Congrès musulman: le soulagement après la décision d'ouvrir le salon
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