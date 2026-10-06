Des queues de sirènes colorées s'agitent dans la piscine la plus profonde d'Europe. Un championnat national de "mermaiding" a eu lieu près de Varsovie. Les participantes étaient testées sur leur vitesse, leur technique de plongée, leur capacité d'apnée et leurs compétences en sauvetage.
Compétition de sirènes en Pologne
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro