Comment sortir de la "Françafrique" ? Emmanuel Macron au Gabon pour la protection des forêts

information fournie par France 24 • 01/03/2023 à 20:18

Emmanuel Macron est à Libreville au Gabon. Le chef de l’Etat français co-préside un sommet sur la préservation des forêts dans la région : le One Forest Summit. L’occasion pour le Gabon de présenter son modèle de développement écologique. Emmanuel Macron ira ensuite en Angola, au Congo et en RDC. Le président français affirme vouloir poursuivre la sortie de la France-Afrique en mettant en avant des "convergences d’intérêts" et des "nouveaux partenariats".