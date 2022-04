Comment les obligations d'entreprises hybrides dynamisent le monde obligataire ?

information fournie par Edmond de Rothschild AM • 06/04/2022 à 09:25

Avec le repricing de marché récent, le rendement des obligations hybrides s'est très largement amélioré permettant aux investisseurs de rechercher des alternatives aux maturités plus longues et à la hausse du risque de crédit. Apparue il y a 10 ans, la classe d'actifs des obligations d'entreprises hybrides continue de croître (elle représente aujourd'hui autant que la dette d'entreprises EUR High Yield) et de se diversifier. Hybride par nature, ce segment obligataire offre selon nous un couple rendement/risque attractif, véritable trait d'union entre le faible risque de défaut des obligations Investment Grade et le rendement des titres High Yield. Pour en savoir plus découvrez l'interview d'Alexander Eventon, gérant chez Edmond de Rothschild Asset Management.