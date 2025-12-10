Téhéran, Bangkok, Jakarta : déplacer les capitales ne sauvera pas les villes. Face aux sécheresses et inondations, certains États, comme l’Iran, ont des projets plus ou moins aboutis de déménager leur capitale. L’argument « vert » sert surtout des logiques politiques, économiques ou stratégiques. Léa Guedj de Reporterre nous éclaire et évoque aussi l'idée de fertiliser les océans pour faire croître le phytoplancton.
Climat : Faut-il déplacer les capitales ?
