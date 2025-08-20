Conséquence du réchauffement climatique, la récolte du crémant démarrera mardi en Alsace, où jamais les vendanges n'ont commencé aussi tôt dans l'année.
Climat : des vendanges "historiques" de précocité en Alsace
