Le jeu vidéo français "Clair Obscur : Expédition 33" s'impose comme la vedette de la Paris Games Week, porté par sa bande-son signée Lorien Testard. Également au programme : la découverte du nouveau visage de la Fondation Cartier, désormais installée place du Palais-Royal à Paris, dans un écrin imaginé par Jean Nouvel.
"Clair Obscur", le jeu vidéo qui fait vibrer la Paris Games Week
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro