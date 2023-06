Chine / États-Unis : un dégel ? A. Blinken - Xi Jinping, une rencontre pour apaiser les tensions

information fournie par France 24 • 19/06/2023 à 20:52

C'est probablement l'image de politique internationale du jour : la poignée de main entre Antony Blinken et Xi Jinping. Point d’orgue du voyage du secrétaire d’État américain en Chine, cette rencontre s'est tenue alors que les tensions demeurent vives entre les deux pays. Au centre des confrontations : Taïwan, les Ouïghours ou encore les technologies. Après sa rencontre avec Antony Blinken, le président chinois Xi Jinping a salué les progrès et les terrains d'entente entre Pékin et Washington.