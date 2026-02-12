 Aller au contenu principal
Chèques-vacances : demande, montant, validité et où les utiliser ?

information fournie par Tout sur mes finances  12/02/2026 à 15:15

Les chèques-vacances, c'est LE bon plan pour voyager, se divertir et profiter de loisirs sans exploser son budget. Mais concrètement :

  • Comment les obtenir ?
  • Quel montant peut-on avoir ?
  • Combien de temps sont-ils valables ?
  • Où peut-on les utiliser (papier et numérique) ?

Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir :

  • Qui peut en bénéficier (salariés, fonctionnaires, CAF…)
  • Les différences entre chèques papier Classic et numériques Connect
  • La durée de validité et les modalités d'échange
  • Les enseignes et prestataires qui les acceptent (hébergement, voyages, loisirs, culture, transports…)
  • Les précautions à connaître pour en tirer le maximum

L'objectif : vous aider à profiter pleinement de vos chèques-vacances, sans en perdre un seul euro.

En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com

Découvrez le kiosque Tout sur mes finances

TSMF vous propose d'en apprendre toujours plus sur vos finances personnelles

Cet article vous intéresse ? Ce sujet est traité parmi les nombreuses informations qui sont abordées dans nos nombreux guides ToutSurMesFinances

Je découvre le kiosque

