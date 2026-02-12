Chèques-vacances : demande, montant, validité et où les utiliser ?

information fournie par Tout sur mes finances • 12/02/2026 à 15:15

Les chèques-vacances, c'est LE bon plan pour voyager, se divertir et profiter de loisirs sans exploser son budget. Mais concrètement :

Comment les obtenir ?

Quel montant peut-on avoir ?

Combien de temps sont-ils valables ?

Où peut-on les utiliser (papier et numérique) ?

Dans cette vidéo, on vous explique tout ce qu'il faut savoir :

Qui peut en bénéficier (salariés, fonctionnaires, CAF…)

Les différences entre chèques papier Classic et numériques Connect

La durée de validité et les modalités d'échange

Les enseignes et prestataires qui les acceptent (hébergement, voyages, loisirs, culture, transports…)

Les précautions à connaître pour en tirer le maximum

L'objectif : vous aider à profiter pleinement de vos chèques-vacances, sans en perdre un seul euro.

