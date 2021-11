Changement climatique : l'Inde dévastée par les catastrophes naturelles à répétition

information fournie par France 24 • 01/11/2021 à 15:00

L'Inde est le troisième émetteur de gaz à effet de serre au monde et l'un des premiers à subir les changements climatiques. Depuis le début de l'année, plus d'un millier de personnes sont mortes dans des catastrophes naturelles. Trois cyclones, des canicules en série, des sécheresses suivies de pluies torrentielles et d'inondations, le détachement d'un glacier dans l'Himalaya... Selon l'Organisation météorologique mondiale, qui dépend des Nations Unies, les dégâts causés par divers désastres naturels ont coûté, l'an dernier, 75 milliards d'euros au pays. Un reportage d'Alban Alvarez, Navodita Kumari, Edward Haywood, Suyash Srivastava et Adil Bhat.