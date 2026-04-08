Des manifestants contre la guerre au Moyen Orient rassemblés à New York et à Washington ont réagi mardi après que le président américain Donald Trump a annoncé une pause de deux semaines dans les bombardements sur l’Iran.
Cessez-le-feu entre Etats-Unis et Iran: réactions de manifestants à New York et Washington
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