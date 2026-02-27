 Aller au contenu principal
César 2026 : "L'attachement" sacré meilleur film

information fournie par France 24 27/02/2026 à 15:03

Émission spéciale César dans "À l'Affiche" ce vendredi. Thomas Baurez et Natacha Vesnitch vous disent tout sur les grands gagnants, les perdants, les surprises. "L'attachement" de Carine Tardieu, sacré meilleur film, obtient également le César du meilleur second rôle féminin pour Vimala Pons et celui de la meilleure adaptation.

1 commentaire

  • 16:40

    Belle brochette de bobo wokistes

