Émission spéciale César dans "À l'Affiche" ce vendredi. Thomas Baurez et Natacha Vesnitch vous disent tout sur les grands gagnants, les perdants, les surprises. "L'attachement" de Carine Tardieu, sacré meilleur film, obtient également le César du meilleur second rôle féminin pour Vimala Pons et celui de la meilleure adaptation.
César 2026 : "L'attachement" sacré meilleur film
