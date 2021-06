Boursorama • 16/06/2021 à 13:36

Écologie et rentabilité vont de pair : c'est la conviction de Bertrand Piccard, médecin, explorateur et Président de la fondation Solar Impulse, qui a identifié plus de 1000 solutions un peu partout dans le monde pour réussir la transition énergétique.

