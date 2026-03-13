Cash & Curious : la nouvelle émission pour prendre en main votre épargne !

information fournie par Boursorama • 13/03/2026 à 09:27

Vous le savez, vous le sentez, vous pourriez votre mieux avec votre épargne et vos placements. Mais le manque de temps, la peur du risque et le sentiment de ne pas être suffisamment expert vous brident dans vos décisions. Alors bienvenue !

Cette nouvelle émission est faite pour vous : Cash & Curious, c'est l'émission où l'on vous apprend tout ce qu'il faut savoir pour booster votre culture financière et prendre les bonnes décisions en matière d'investissement.

Bourse, actions, PEA, or, obligations, tous ces sujets vont étre décortiqués concrètement, point par point avec les experts d'Amundi dans les numéros de cette première saison. Préparez-vous, ça commence jeudi prochain !