Cash & Curious : la nouvelle émission pour prendre en main votre épargne !

13/03/2026

Vous le savez, vous le sentez, vous pourriez votre mieux avec votre épargne et vos placements. Mais le manque de temps, la peur du risque et le sentiment de ne pas être suffisamment expert vous brident dans vos décisions. Alors bienvenue !

Cette nouvelle émission est faite pour vous : Cash & Curious, c'est l'émission où l'on vous apprend tout ce qu'il faut savoir pour booster votre culture financière et prendre les bonnes décisions en matière d'investissement.

Bourse, actions, PEA, or, obligations, tous ces sujets vont étre décortiqués concrètement, point par point avec les experts d'Amundi dans les numéros de cette première saison. Préparez-vous, ça commence jeudi prochain !

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

