Cash & Curious : désolé, mais il faut qu'on (re)parle diversification

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Vous n'en pouvez plus d'entendre qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier quand on parle de placements. Pourtant, la diversification reste un principe fondateur et indispensable pour investir. Derrière ce conseil mille fois répété se cache une réalité que beaucoup d'épargnants sous-estiment encore : bien diversifier son portefeuille ne consiste pas seulement à multiplier les lignes ou les produits. Alors, pourquoi faut-il encore parler de diversification aujourd'hui ? Et surtout, comment la mettre réellement en œuvre ? Toutes les réponses d'Amélie Derambure, responsable de stratégies d'investissement multi-actifs chez Amundi. dans ce nouveau numéro de Cash & Curious.