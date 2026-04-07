Le ministre de l'Economie Roland Lescure reçoit les organisations syndicales alors que des "problématiques logistiques" ont entraîné des ruptures temporaires d'au moins un type de carburant dans une station-service sur cinq en France, dans le contexte de l'envolée des prix du carburant dû au conflit au Moyen-Orient. IMAGES
Carburants: Lescure reçoit les organisations syndicales
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