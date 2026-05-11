Quelques dizaines d'agriculteurs manifestaient lundi matin près de la raffinerie de Feyzin, au sud de Lyon, sans la bloquer, pour demander des aides supplémentaires au gouvernement face à la flambée des prix des carburants.
Carburants: des agriculteurs mobilisés près de la raffinerie de Feyzin
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