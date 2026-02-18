Des proches de prisonniers politiques se rassemblent à Caracas pour manifester contre les retards dans les libérations promises par le gouvernement de la présidente vénézuélienne par intérim Delcy Rodriguez, qui a pris les rênes après la destitution de Nicolas Maduro lors d'une opération militaire américaine. Rodriguez a promis de libérer des centaines d'opposants au gouvernement, tandis que le parlement examine une loi censée accorder une amnistie aux détenus politiques -- dont plusieurs reports ont suscité l'indignation. IMAGES
Caracas: des proches de prisonniers politiques manifestent contre les retards des libérations
