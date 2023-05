Cannes 2023 : le Festival déroule le tapis rouge aux femmes

information fournie par France 24 • 25/05/2023 à 21:37

Avec sept femmes sur les vingt et un cinéastes en compétition, le Festival de Cannes n’a jamais été aussi proche de la parité. Dans ce nouveau numéro de « À l’Affiche à Cannes », Louise Dupont donne la parole aux femmes qui font l’actualité de cette 76ème édition. De Michelle Yeoh, récompensée par le prix Women in motion, à Virginie Efira sur la Croisette pour un film sur les violences conjugales, en passant par la chanteuse Yseult qui se bat pour plus d’inclusivité et d’égalité.