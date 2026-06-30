À Pierre-Bénite, dans l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Lyon Sud, le thermomètre a dépassé les 32°C dans les couloirs. Ici, certaines fenêtres munies de barreaux s'ouvrent à peine et les ventilateurs manquent.
Canicule : dans l'unité hospitalière sécurisée de Lyon Sud, détenus et soignants suffoquent
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