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Canicule : dans l'unité hospitalière sécurisée de Lyon Sud, détenus et soignants suffoquent

information fournie par AFP Video 30/06/2026 à 17:02

À Pierre-Bénite, dans l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Lyon Sud, le thermomètre a dépassé les 32°C dans les couloirs. Ici, certaines fenêtres munies de barreaux s'ouvrent à peine et les ventilateurs manquent.

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