Tous les deux ans, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à se faire dépister gratuitement contre le cancer du sein. Mais dans la réalité, toutes n'y ont pas accès aussi facilement. Les inégalités se creusent notamment dans les endroits reculés. Pour les femmes handicapées, la réponse est loin d'être à la hauteur.
Cancer du sein : le dépistage, pas si simple
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