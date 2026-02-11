 Aller au contenu principal
Canada : le durcissement de la politique migratoire divise le pays

information fournie par France 24 11/02/2026 à 12:15

Le Canada vit un virage démographique historique : selon l’institut de statistiques national, le pays connaît la plus forte baisse de sa population depuis 1946. Derrière ce phénomène, un tour de vis inédit de la politique migratoire d’Ottawa après des années d'ouverture de l'ancien Premier ministre. Résultat : une chute drastique du nombre d’étudiants étrangers et des travailleurs temporaires.

