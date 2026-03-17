La CAF a retiré le titre gagné par le Sénégal lors de la Coupe d'Afrique des Nations le 18 janvier dernier et déclaré le Maroc vainqueur. L'instance a décidé "de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale", remporté 1-0 par les Sénégalais, "le résultat étant homologué sur le score de 3-0" en faveur du Maroc. Plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse lors de la finale, en protestation contre une décisions arbitrale. Décryptage dans ce journal.
CAN-2025 : la CAF déclare le Maroc vainqueur et retire le titre au Sénégal
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