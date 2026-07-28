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Cameroun: séjour d'une longueur record pour Paul Biya en Suisse

information fournie par France 24 28/07/2026 à 22:21

Au Cameroun, 50 jours que le président Biya a quitté le Cameroun. Parti du Cameroun le 7 juin dernier, le chef de l’état camerounais qui est âgé de 93 ans, dont bientôt 44 au pouvoir, n’a plus été vu en public depuis cette date. Une absence qui alimente les débats au sein de la classe politique et dans les médias camerounais. L’opposition dénonce le fait que le Cameroun soit sur pilotage automatique, tandis que la présidence camerounaise rassure.

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