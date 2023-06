Cameroun : des abreuvoirs mis en place par le CICR pour soulager la population en eau potable

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 18:38

Sur les terres arides de l’extrême-nord du Cameroun, région qui doit déjà faire face aux incursions du groupe djihadiste Boko haram, l’eau potable est une denrée rare. C’est pour résorber ce problème que la croix rouge camerounaise a mis en place un système de pompage solaire et de réhabilitation de la station de production d’eau potable et la construction de bornes fontaines dans l’arrondissement de Makary dans le Logone et Chari département frontalier du Tchad. Un reportage FRANCE 24 de nos correspondants Marcel Amoko, Pamela Mgono et André Yakana.