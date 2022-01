Câbles sous-marins : d'énormes enjeux économiques au fond des mers

information fournie par France 24 • 07/01/2022 à 10:15

Sans les 420 câbles sous-marins qui relient pays et continents, les États seraient quasiment sourds, muets et aveugles : communication et commerce dépendent de ces tentacules maritimes, d'une importance vitale pour les économies. Les géants du numérique l'ont compris et s'installent depuis quelques années sur ce marché. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Camille Morel, chercheuse en relations internationales à l'université Lyon-III Jean Moulin.