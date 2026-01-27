Jean Castex se défend d'exclure les jeunes voyageurs des trains SNCF après un vif débat au sujet de sa nouvelle classe affaires "sans enfants" Optimum. "C'est complètement fou ! Je vous le dis, les enfants sont bienvenus. La classe Optimum est utile, répond à un besoin, spécifique", explique le PDG de la SNCF Jean Castex. SONORE
"C'est complètement fou": Castex répond à la polémique de la classe Optimum à la SNCF
