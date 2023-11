information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 11:47

Ansaroul Islam et d'autres groupes armés ont brutalement assiégé des localités à travers le Burkina Faso, commettant des crimes de guerre et des atteintes aux droits humains, notamment des homicides de civils, des enlèvements de femmes et de filles, des attaques contre des infrastructures civiles et des convois de ravitaillement, qui ont de graves conséquences humanitaires. Les précisions d'Ousmane Diallo, chercheur pour le Sahel chez Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest.