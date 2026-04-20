Vainqueur des élections législatives dimanche 19 avril, l'ancien président Roumen Radev revient au centre du jeu politique bulgare avec un discours critique envers Bruxelles, sceptique sur la politique énergétique de l'Union européenne et réservé sur le soutien à l'Ukraine. Une ligne qui pourrait peser sur les choix économiques du pays.
Bulgarie : Roumen Radev s'impose avec sa ligne pro-russe et anti-corruption
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