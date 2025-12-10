Le député Glauber Braga quitte la chambre basse du Brésil après avoir été démis de ses fonctions pour avoir boycotté le vote d'un projet de loi qui pourrait réduire la peine de l'ancien président Jair Bolsonaro, condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. IMAGES
Brésil: un député quitte la chambre basse après avoir boycotté une session parlementaire
